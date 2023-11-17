Подмосковье 17 ноября 2023, 19:38 Доброволец из Балашихи с позывным Зефир поблагодарил за гумпомощь главу округа Телеканал «360»

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Боец из Балашихи и его сослуживцы получили гуманитарную помощь. Теплые вещи, газовые горелки и другое передали из города мужчины с позывным Зефир. Он поблагодарил главу округа Сергея Юрова за полезный груз.

Добровольцам, которые находятся в зоне специальной военной операции, передали 20 газовых баллонов, 10 горелок и около 200 пар носков, а также нескоропортящиеся продукты и гигиенические средства.

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Доброволец поблагодарил от своих товарищей из первой батареи отдельного гаубичного артиллерийского дивизиона главу городского округа Балашиха Сергея Юрова и членов партии за помощь.

Боец Зефир отправился на спецоперацию в сентябре прошлого года.

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