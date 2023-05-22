Подмосковье 22 мая 2023, 12:59 Доброта и счастье стали темой «Разговоров о важном» в школах Подмосковья на этой неделе

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На этой неделе темой «Разговоров о важном» в школах и колледжах стали семейные ценности и счастье. Об этом рассказали в Министерстве образования Подмосковья.

Ребята поговорили с наставниками об общечеловеческих ценностях и понятии «счастье». Обсудили, как важны доброта и взаимопомощь в семье, чуткое отношение к ближним.

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Еженедельно в «Разговорах о важном» принимают участие более миллиона школьников и студентов.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.