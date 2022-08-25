«Доброе дело» в шестой раз доставило гумпомощь от жителей Котельников в Донбасс

Во Всемирный день гуманитарной помощи в округе Котельники акция «Доброе дело». Жители принесли коробки с крупами, консервами, средствами личной гигиены, а также игрушки, сладости и наборы для творчества. Разложить помощь от неравнодушных по коробкам помогли волонтеры.

«Люди активно откликаются, несут кому как посильно. Кто-то может принести от себя небольшой пакетик с чем-либо необходимым. Также у нас предприятия принимают участие, там объемы побольше. Наша воинская часть городского округа передавала гуманитарную помощь», — отметил заместитель начальника Управления отраслей социальной сферы Игорь Краевой.

Из Котельников груз сперва поедет в Балашиху, на склад. А уже оттуда фуры доставят помощь жителям Донбасса. Это уже шестой рейс их Котельников: с начала спецоперации жители городского округа собрали более шести тонн гумпомощи. Однако останавливаться на достигнутом они не собираются. Каждый день в Котельниках работают два пункта, куда можно принести все необходимое.