Плохая погода не затормозила подготовку к масштабному субботнику «Доброе дело» в Подмосковье

С наступлением весны тема благоустройства становится особенно актуальна, в Подмосковье нужно привести в порядок полторы тысячи общественных площадок, заявил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он напомнил о том, что уже скоро в регионе пройдет большой субботник «Доброе дело».

«Весна идет. Сейчас, в последние дни, пасмурно, но вместе с тем мы готовимся к субботнику — назвали его „Доброе дело“. Очень важно, чтобы все жители городов могли найти себе применение. Те, кто хочет», — сказал глава Подмосковья на заседании областного правительства.

При этом губернатор подчеркнул, что муниципальные службы должны наводить порядок не только по субботам. «У нас 1,5 тысячи площадок должно быть подготовлено», — сказал он.

В прошлом году Московская область вышла в лидеры по индексу комфортной городской среды. В этом году в регионе продолжат благоустраивать парки, скверы и набережные. Объекты нанесли на интерактивную карту.