«Доброе дело» приехало в Донбасс: как жителям раздали гуманитарную помощь, собранную в Подмосковье

Волонтеры раздали жителям Донбасса индивидуальные наборы с гумпомощью из Подмосковья в рамках акции «Доброе дело». Продукты, одежду и предметы первой необходимости собирали в школах Звенигорода, Чехова, Одинцова и других городов.

Акция стартовала 24 февраля по инициативе учащихся гимназии имени Примакова, ее поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьев. На базе школ были открыты 130 пунктов приема, в них приходят школьники, чиновники и просто неравнодушные жители Подмосковья. На минувшей неделе удалось собрать больше 100 тонн гумпомощи. Первая фура с грузом уехала 16 апреля.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы начали раздачу гуманитарной помощи с лекарственных препаратов, потому что обеспечение лекарственными средствами на достаточно низком уровне. Медики, военные выясняют потребности людей и выдают им соответствующие лекарства», — рассказал один из организаторов «360».

Жители Донбасса получают обезболивающие, противовирусные, антибиотики, средства от насморка, мази от боли в суставах. Лекарства раздаются прямо на улице, в пунктах выдачи гуманитарной помощи. Помимо медикаментов мирным жителям выдают индивидуальные наборы помощи. Они включают детское питание, товары по уходу за детьми и лежачими больными, средства личной гигиены, душевые и постельные принадлежности, одноразовую посуду, бытовую технику, игрушки, книги, канцтовары. В раздаче задействованы участники движения «Волонтеры Подмосковья».

Лекарства также получило детское нейрохирургическое отделение Донецкой больницы. Кроме того, специализированное детское питание получит республиканский центр медицинской генетики.