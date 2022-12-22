Подмосковье 22 декабря 2022, 16:01 «Доброе дело» объединило Подмосковье. Воробьев рассказал об отправке гумпомощи в Донбасс Губернатор Воробьев: акция «Доброе дело» продолжается, она объединила Подмосковье Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Московская область продолжает акцию «Доброе дело», отправляя в Донбасс гуманитарную помощь, рассказал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в эфире телеканала «Россия 24». Он подчеркнул, что акция становилась масштабнее и объединила жителей региона.

С идеей провести акцию «Доброе дело» весной 2022 года выступили подмосковные школьники. Инициативу поддержали, постепенно к ней начало подключаться все больше людей и компаний.

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«Добрых дел было сделано, наверное, много, хотя много добрых дел не бывает. Важно, что и тогда, и сейчас гуманитарная помощь, поддержка семей, отправка всего необходимого туда, где сегодня находятся наши ребята, не прекращается», — подчеркнул губернатор Подмосковья.

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Воробьев отметил, что важность акции не в том, сколько тонн гуманитарного груза удалось отправить нуждающимся в поддержке, хотя ее объем, безусловно, имеет значение.

«Гораздо важнее, что этот процесс нас объединил и позволяет помогать тем, кто нуждается когда-то в теплых вещах, а когда-то — в добром слове», — сказал он.

Губернатор обратил внимание, что в акции участвуют огромное количество детей, подростков и взрослых в каждом городе Московской области.

«Они не стоят в стороне, активно участвуют в поддержке», — заключил глава региона.