«Доброе дело» надо продолжать. Воробьев рассказал, что каждая школа собирала для Донбасса лекарства и продукты
Воробьев: у нас в Подмосковье ни одной школы, которая не участвовала бы в сборе гумпомощи
Подмосковье продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Активно участвуют и дети, и взрослые. В регионе нет ни одной школы, которая не участвовала бы в проекте «Доброе дело», сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.
«Пусть это будет самая разная помощь: и рисунки, и продукты питания, и медикаменты. Компании, которые приняли участие, я хочу поблагодарить и обратить внимание, что эта работа сейчас важна», — подчеркнул губернатор Подмосковья на заседании с областным правительством.
Он отметил, что главы всех городских округов без исключения сопровождают эту акцию.
«Я хотел бы слова благодарности в ваш адрес сказать, как и отметить очень важное внимание детей и семей, которые приехали к нам», — добавил Воробьев.
Отдельно губернатор Московской области обратил внимание на тему восстановления документов и другие нужды жителей Донбасса, которые прибыли в регион.
«Все, что касается документов, расположения — а это порядка 20 тысяч беженцев, — для нас очень важная работа», — сказал глава региона.