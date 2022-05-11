«Доброе дело» надо продолжать. Воробьев рассказал, что каждая школа собирала для Донбасса лекарства и продукты

Подмосковье продолжает собирать гуманитарную помощь для жителей Донбасса. Активно участвуют и дети, и взрослые. В регионе нет ни одной школы, которая не участвовала бы в проекте «Доброе дело», сказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Пусть это будет самая разная помощь: и рисунки, и продукты питания, и медикаменты. Компании, которые приняли участие, я хочу поблагодарить и обратить внимание, что эта работа сейчас важна», — подчеркнул губернатор Подмосковья на заседании с областным правительством.

Он отметил, что главы всех городских округов без исключения сопровождают эту акцию.

«Я хотел бы слова благодарности в ваш адрес сказать, как и отметить очень важное внимание детей и семей, которые приехали к нам», — добавил Воробьев.

Отдельно губернатор Московской области обратил внимание на тему восстановления документов и другие нужды жителей Донбасса, которые прибыли в регион.

«Все, что касается документов, расположения — а это порядка 20 тысяч беженцев, — для нас очень важная работа», — сказал глава региона.