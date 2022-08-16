«Доброе дело» доставило в Мариуполь канцтовары для школьников

Освобожденный от ВСУ Мариуполь продолжает возвращаться к мирной жизни. В город приезжают люди, которые покинули его зимой и весной. Во многих семьях есть дети, которые через несколько недель пойдут в школу. Чтобы обеспечить учеников всем необходимым, в Мариуполь приехали фуры гуманитарной акции «Доброе дело» из Московской области. Груз сопроводила корреспондент «360» Ольга Мациевская.

Подмосковье взяло шефство над микрорайонами Восточный 1 и Восточный 2, расположенными в Левобережном районе Мариуполя. Гуманитарный груз «Доброго дела» приехал туда впервые. На борту фур — продукты питания, предметы гигиены, канцелярские товары для школьников, учебники и вода, которая очень нужна жителям левого берега.

Источник фото: телеканал «360»

Заместитель главы администрации Мариуполя Евгений Бодягин пояснил, что Левобережный — это единственный район города, который не обеспечен естественными источниками питьевой воды. Специализированного транспорта, чтобы привезти людям воду, у администрации не хватает.

Поэтому удается обеспечить необходимым только небольшую часть населения. Многие жители ездят на велосипедах или просто идут пешком, чтобы добыть воду.

«Вода начинает подаваться, но на левый берег она еще не пришла. Поэтому огромные очереди при любом привозе. Но у нас нет техники, поэтому мы не можем с этим справиться. Поэтому специализированная техника для перевозки воды стала бы для нас колоссальной помощью», — отметил Бодягин.

Подмосковье поможет детям учиться

Еще одной важной проблемой микрорайонов стало восстановление школы № 69. Там готовили будущих специалистов IT-сектора. Здание учебного заведения получило сильные повреждения, а один из снарядов попал в класс начальной школы.

Источник фото: телеканал «360»

Московская область помогает в восстановлении пострадавшего учебного заведения. Но к 1 сентября работы не закончатся. Новый учебный год для школьников Левобережного начнется в двух других учебных заведениях.

«При помощи Подмосковья мы восстановим эту школу, и дети смогут начать учиться здесь. Она рассчитана более чем на тысячу человек, поэтому пока две другие школы покроют потребность в образовании детей», — заявил Евгений Бодягин.

По словам представителя администрации, сейчас в Мариуполе около 11 тысяч школьников. Это без учета тех, кто возвращается в город. Все они нуждаются в канцелярских товарах, учебниках и одежде перед новым учебным годом.

«Сегодня пришел первый гуманитарный груз с канцелярскими товарами — это очень большая помощь, потому что родителям, чтобы собрать детей, нужно выезжать из Мариуполя. Одних ярмарок, которыми мы сейчас занимаемся и организуем в каждом районе, не хватает. Поэтому помощь Подмосковья очень значительная», — подчеркнул Бодягин.

Источник фото: телеканал «360»

Он добавил, что сейчас все жители понимают, что работы по восстановлению Мариуполя начались, а значит город получит новую жизнь. Представитель администрации отметил, что, чем быстрее начнутся работы на левом берегу, тем быстрее туда вернутся люди.

В Мариуполе также идет работа по ремонту пострадавших детских садов. Бывшая заведующая дошкольного заведения № 47 Виктория отметила, что не может без слез смотреть на пострадавшее здание. По ее словам, в Левобережном остался только один детский сад, который не сильно пострадал и может принять дошколят. Семьи продолжают возвращаться, поэтому необходимо восстановить все детские учреждения.

Организованная подмосковными школьниками и поддержанная губернатором Московской области Андреем Воробьевым гуманитарная акция «Доброе дело» продолжится. В ее рамках жители Мариуполя получат всю необходимую помощь и вернутся к нормальной жизни.