«Доброе дело» доставило в ДНР канцтовары для школьников

В рамках акции «Доброе дело» в Донецкую Народную Республику (ДНР) прибыл очередной гуманитарный конвой. На сегодняшний день для помощи народу Донбасса из Подмосковья доставлено уже более двух с половиной тысяч тонн груза.

Сегодня волонтеры Подмосковья привезли в ДНР две фуры груза, пришло около 40 тонн.

Основное — это, конечно, канцелярская продукция. Скоро 1 сентября, и детишки, конечно, должны пойти в школу подготовленными. Кроме того, в этих машинах продукты питания и дооснащение для военнослужащих Народной милиции. <…> Удалось собрать количество генераторов приличное Павел Тюляев Представитель общественной палаты Московской области

Стартовал новый этап акции «Доброе дело». Жители Подмосковья сейчас собирают все необходимое для школьников Донбасса, чтобы помочь им подготовиться к новому учебному году.

Источник фото: телеканал «360»

Первыми получили помощь школьники Новоазовска. Детям передали 409 канцелярских наборов, полностью обеспечив их всем необходимым к новому учебному году. Акция «Доброе дело» была инициирована сверстниками ребят из школ Московской области.

Все, что вы сейчас видите здесь и все, что мы привозили до этого в районы, в Новоазовский, в Тельмановский, дружественные нам районы, все это предложили сделать школьники Александр Тарарев Представитель МИСК Московской области

Он отметил, что дети сами обратились к руководству школ и сказали, что хотят поддержать жителей Донбасса. Ребята захотели собрать для них свои любимые игрушки, канцелярские принадлежности и продукты питания.

Источник фото: телеканал «360»

По словам Тюляева, сюда уже привезли 120 больших фур с гуманитарным грузом.

«Все это формируется на складах. 130 пунктов работает и все 130 пунктов собирают: кто-то тетрадки, кто-то продукты, а кто-то — консервы, дооснащение для военных», — отметил Тюляев.

После вручения ребята сразу начали рассматривать канцелярские принадлежности и делиться своими эмоциями.

Одна из учениц выпускного класса сегодня тоже получила канцелярский набор, с которым проведет последний школьный год.

«Мне очень понравилось, просто безумно. Спасибо большое! Очень красиво», — рассказала школьница.

Источник фото: телеканал «360»

Ребята остались довольны подарками: они просили съемочную группу «360» передать благодарность жителям Подмосковья и пообещали хорошо учиться.

«В этом году к учебе 1 сентября планируют начать работу все 20 общеобразовательных школ», — рассказала начальник отдела образования администрации Новоазовского района Алена Сафронова.

Источник фото: телеканал «360»

Акция «Доброе дело», инициированная школьниками Подмосковья и поддержанная губернатором, продолжит свою работу: к 1 сентября все школьники подшефных районов получат канцелярские наборы для учебы.