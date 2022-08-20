«Доброе дело» доставило необходимое оборудование бойцам Донбасса

Волонтеры Подмосковья в рамках акции «Доброе дело» доставили на фронт необходимое бойцам оборудование. Бригада, которой привезли помощь, празднует свой юбилей. Ее бойцы уже семь лет защищают народ Донбасса. Вместе с гуманитарной миссией приехала корреспондент «360» Ольга Мациевская.

«Мы находимся в первом батальоне 100-й бригады, ребят поздравляем с праздником, у них вчера был день бригады, семь лет уже. Традиционно мы заезжаем в „сотку“ <…> с такими нужными вещами, как квадрокоптеры, генераторы инверторные и Mavic третий с системами сброса», — сообщил представитель Общественной палаты Московской области Павел Тюляев.

Военнослужащий с позывным Марио поблагодарил волонтеров за переданное оборудование. Особенную благодарность он выразил за систему сброса.

Это очень такая редкая довольно вещь в наших кругах, так сказать. Ну и генераторы — без них никуда, сами понимаете. Мы в основном в полях находимся, там связи нет — нужны генераторы, а если они еще и бесшумные — это вообще просто песня Марио военнослужащий.

Военнослужащие подробно рассказали съемочной группе «360» о работе беспилотников на передовой.

«Расчет БПЛА взлетает, выявляет противника, отдает целеуказание на огневую позицию. Расчет принимает в обработку — и производится стрельба для уничтожения огневой силы противника, его бронетанкового вооружения. Все это проходит под корректировку беспилотного летательного аппарата», — объяснил военнослужащий с позывным Питбуль.

Боец Марио назвал коптер «жизнью солдата». Он отметил, что этот аппарат является и разведкой, и корректировкой огня.

«Без него (коптера — прим. ред.), как видите, армия XXI века не обходится. Квадрики очень нужны, огромное спасибо вам, это спасет немало жизней, я думаю», — отметил военный.

Бойцам передали и теплые искренние слова в письмах от детей из Подмосковья.

Военнослужащие признались, что слова поддержки и помощь получать приятно, в том числе от детей, и осознавать, что в стране растут настоящие патриоты.

«Сегодня он маленький, но уже участвует в защите своей Родины от врага, непосредственно своими руками прикасается к этим событиям, о которых потом сможет рассказать своим детям», — отметил военнослужащий Марио.

Он пожелал детям хорошей учебы, а также слушаться учителей и расти грамотными и хорошими людьми.

Волонтерам Подмосковья передали флаг дружественной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Кроме того, военнослужащие 100-й бригады показали съемочной группе «360» работу беспилотного летательного аппарата в связке с артиллерией. При помощи квадрокоптера было выявлено перемещение живой силы противника в районе Песок, после чего было нанесено огневое поражение из ствольной артиллерии.

Гуманитарная акция «Доброе дело», инициированная школьниками из Подмосковья и поддержанная губернатором Андреем Воробьевым, продолжит помогать народу Донбасса.