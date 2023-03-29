Эксклюзив 29 марта 2023, 00:56 «Доброе дело» для «Ильи Муромца». Гуманитарную помощь из Подмосковья доставили бойцам СВО Акция «Доброе дело» вдохоновила жительницу Реутова на помощь бойцам СВО

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Подмосковная акция «Доброе дело» не только помогает бойцам спецоперации, но и вдохновляет местных жителей оказывать им поддержку. Жительница Реутова передала крупную сумму волонтерам, чтобы те закупили все необходимое для военнослужащих. Груз доставили участники поискового отряда «Прорыв». В пути их сопровождала корреспондент «360» Татьяна Стоцкая.

Несколько дней подряд командир поискового отряда «Прорыв» Владимир Бобылев вместе с другими волонтерами на машинах проезжает различные населенные пункты Донбасса, чтобы доставить помощь подразделениям. Среди коробок в его машине есть отдельные с подписью «Реутов». Это то, что волонтеры купили на средства неравнодушной жительницы Московской области: генератор, бронежилеты, прицелы и лазерный дальномер, о котором просили бойцы.

Телеканал «360»

Владимир рассказал, что ехать приходится кругом, через Сватово, Кременную, Луганск, чтобы попасть в Донецк. Но бывает так, что нужно возвращаться на прошлую точку.

«Сегодня, когда пытались объезжать нарвались на заминированный участок. Начали разворачиваться, поехали обратно. Не знаю, по нам не по нам, но несколько прилетов было», — рассказал он.

Волонтеры доехали до подразделения отдельного стрелкового батальона «Илья Муромец». На встречу гостям вышел замполит Станислав Смагин. Владимир тут же обрадовал бойца — привезли броню, маскировочные сети. По словам военного, необычное название у батальона появилось почти сразу после его формирования. В него вошли мобилизованные жители Донецкой Народной Республики.

«В прошлом году появилась такая тенденция называть части ДНР именами тех или иных святых, которые связаны с ратным трудом и почитаемы среди воинов. Наш батальон выбрал имя Ильи Муромца, потому что здесь и монашеская история, потому что он закончил жизнь монахом. То есть наиболее концентрированная форма как святости и подвижничества, так и воинского труда», — рассказал Смагин.

Телеканал «360»

По словам замполита, батальон всегда находился на самых опасных точках фронта. В частности, подразделение прошло Мариуполь, который стал для военных тяжелым испытанием.

«Но мы справились», — признался замполит и добавил, что и сейчас батальон выполняет свои задачи на самых тяжелых участках.

Помимо мужчин в батальоне службу несут и женщины. Фельдшер Ирина Гусинская рассказала, что попала в армию по повестке.

«Я военнообязанная, потому что медик. Сейчас оказываю помощь бойцам и раненым. Выезжаю на поле боя», — поделилась она.

На рукаве молодой девушки нашивка с красным крестом, а по кругу детская присказка: «У кошки боли, у собаки боли, а у тебя не боли». Во время боев для помощи раненным хороши все средства, главное спасти.

Для медиков волонтеры собрали специальные персональные подарки. Ирине вручили удобные берцы, чтобы она могла помогать бойцам и дальше, а также подарили специальный набор женской гигиены.