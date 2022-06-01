«Добродел» помог отремонтировать дорогу в микрорайоне Ковровый в Котельниках

Асфальтированную дорогу в микрорайоне Ковровый городского округа Котельники проложили за один день. Работы завершены, проведена экспертиза качества, сообщила консультант отдела дорожной инфраструктуры и общественного транспорта администрации Татьяна Федосеенкова. Участок дороги проложили от дома № 16 до ГСК.

«Члены кооператива во главе с председателем Виктором Коробко обратились с просьбой о ремонте на портал „Добродел“. К счастью, ждать пришлось недолго», — рассказал Магомед Гаджиев, собственник металлического пенала.

Всего дорожное строительство затронуло 146 владельцев гаражей специализированного потребительского кооператива № 52 микрорайона Ковровый, раньше им приходилось самим заниматься ремонтом проезжей части. Работы были завершены 8 мая.

Протяженность нового заасфальтированного участка составила около одного километра, ширина 3,5 метра, деньги на строительство выделены из бюджета. Участники гаражного кооператива надеются, что строители укрепят откосы, чтобы асфальтовое полотно прослужило дольше.

Источник фото: Анастасия Ирхина

С 1 июня начались работы по фрезерованию асфальтового покрытия на Коммерческом проезде. На портале «Добродел» за ремонт этого участка проголосовало большое количество жителей, он вошел в тройку лидеров. Горожане жаловались на ямы и глубокие трещины. Протяженность отремонтированного участка дорожного полотна составит 566 метров, подрядчик планирует завершить работы до 10 июня.

Качество полотна проверит экспертиза, все этапы работ держат под контролем сотрудники отдела дорожной инфраструктуры и общественного транспорта администрации городского округа Котельники, сообщила Федосеенкова.