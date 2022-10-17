Нейросеть на портале «Добродел» в Подмосковье начала распознавать проблемы по фото | 360°

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Нейросеть на портале «Добродел» в Подмосковье начала распознавать проблемы по фото

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Искусственный интеллект будет распознавать проблемы по фото в новой версии приложения «Добродел» для смартфонов на ОС Android. Точность нейросети превысила 70%, рассказала глава Мингосуправления Надежда Куртяник.

«Сообщить о проблеме в Московской области стало еще проще: достаточно сделать фотографию, например, переполненной контейнерной площадки, а искусственный интеллект обработает ее и с точностью более 70% определит проблему», — рассказала глава министерства.

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Чтобы сообщить о проблеме, пользователю нужно загрузить фото нарушения в приложение, после чего нейросеть предложит возможные варианты. Искусственный интеллект определяет проблемы в 13 категориях, среди которых ямы, мусор на общественных территориях, освещение, борщевик, реклама и другие.

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Надежда Куртяник добавила, что в приложении также появилась функция «Черновик», благодаря которой пользователь может продолжить редактировать заявку, если по какой-то причине он вышел из системы.

«Благодаря нейросети процесс создания и модерации сообщения ускорится, поэтому проблема жителя будет решена быстрее», — отметила она.

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