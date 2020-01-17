«Добробус» поехал к Шагалу

С октября 2019 года в Подмосковье работает «Активное долголетие». Программу специально разработали для людей старшего поколения. Благодаря ей пенсионеры могут бесплатно ездить на экскурсии, ходить на танцы, а самое главное — общаться. О том, как она работает в Красногорске, расскажет «360».

В «Активном долголетии» принимают участие уже больше двух тысяч жителей Красногорска. Для них проводят бесплатные занятия по плаванью, танцам, пению, скандинавской ходьбе, йоге. Пенсионеры могут позаниматься и на компьютерных курсах. Несколько раз в неделю для старшего поколения устраивают экскурсии. За перевозку отвечает комфортабельный «Добробус».

Источник фото: пресс-служба губернатора МО

В этот раз пенсионеры захотели увидеть выставки Марка Шагала и «Цвет. 90 шедевров Подмосковья» в музейно-выставочном комплексе «Новый Иерусалим». В дороге компанию им составил губернатор Андрей Воробьев.

«У нас на весь год запланирована программа во всех муниципалитетах. Нам очень важно, чтобы вы говорили, куда ехать, чтобы максимально интересно было. Плюс мы будем активно развивать все, что связано с активным образом жизни: ходьба, танцы», — отметил глава региона.

Подготовили для пенсионеров и единый день «Активного долголетия». Каждый четверг, с 10:00 до 15:00, старшее поколение может пройти диспансеризацию и проверить свое здоровье. Для сельских жителей проводят выездные приемы в местных фельдшерско-акушерских пунктах.

«Президент поставил задачу, чтобы продолжительность жизни у нас росла. Чтобы продолжительность жизни росла, нужно проходить своевременную диспансеризацию. Спасибо за вашу активную позицию, вы подаете пример, мы видим, как все большее количество людей вливаются в это движение», — добавил Андрей Воробьев.

Красногорские пенсионеры перед поездкой в музей «Новый Иерусалим»

С лета прошлого года пенсионеры Красногорска уже посетили Жостовскую фабрику декоративной росписи, музей-усадьбу «Архангельское», дом-музей Пришвина, Иосифо-Волоцкий монастырь, музей-заповедник «Абрамцево» и многое другое. В феврале откроют специальный центр «Активного долголетия», где будут и залы для спорта и танцев, и кабинеты для кружков, и бассейн, и даже кафе.

В ноябре участники клуба в эфире «360» пригласили губернатора съездить вместе с ними. «Мне очень приятно, что Андрей Юрьевич откликнулся на мое предложение и поехал с нами на автобусе, — рассказала Светлана Шалаева. — Здорово, что есть такой проект, у меня знакомые теперь занимаются танцами, пением. Мы очень благодарны за посещение этой редкой выставки, на которой собраны лучшие экспонаты со всех музеев Подмосковья».

Интересные встречи

Участвуют в «Активном долголетии» уже больше 40 тысяч жителей Подмосковья. И ничего удивительного в этом нет: популярность проекта только набирает обороты. Для пенсионеров открывают специальные клубы, где все активности сосредотачиваются в одном месте.

Участники клуба «Активное долголетие» на занятии с фигуристом Евгением Плющенко и его сыном Сашей

Приглашают на занятия отечественных и мировых звезд. Например, двукратного Олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Спортсмен вышел на лед вместе с долголетами и показал — встать на коньки можно в любом возрасте.

Вышла на каток с пенсионерами и чемпионка мира по синхронному катанию на льду Евгения Канаева. Она провела занятие в парке «Пехорка» в Балашихе. Спортсменка показала базовые элементы.

Иногда участники клубов сами проводят мастер-классы. В Наро-Фоминске пенсионеры научили вязать… Николая Дроздова. В свою очередь, легендарный телеведущий закружил в танце женскую часть клуба и рассказал секрет молодости.

В Воскресенске участники «Активного долголетия» еще раз доказали: трус не играет в хоккей. И вышли на лед вместе с заслуженным тренером России Борисом Веригиным. В итоге в округе создали целое хоккейное движение. Из этого следует: спорту покорны все возрасты.