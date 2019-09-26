«Добробус» из Красногорска отправился на экскурсию. 45 пенсионеров увидели Архангельское

45 активных пожилых людей посетили музей-усадьбу «Архангельское» на новом «Добробусе». Экскурсия состоялась по программе «Активное долголетие». Об этом сообщила пресс-служба администрации городского округа Красногорск.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

Экскурсантам показали парадные залы Дворца Государственного музея-усадьбы Архангельское, затем активные пенсионеры отправились на пешую прогулку по территории усадьбы.

«Я сюда ходил с детства. И приятно сейчас прийти после реставрации, получить удовольствие от воспоминаний. Хорошо, что появилась такая программа „Активное долголетие“. Нам остается только выбрать экскурсии, записаться, взять в руки камеру и получать удовольствие», — поделился впечатлениями красногорец Алексей Иноземцев.

Записаться на бесплатные экскурсии можно на официальном сайте программы «Активное долголетие» или через мобильное приложение «Соцуслуги». Там же доступна вся информация о творческих кружках и спортивных занятиях для пожилых людей на территории городского округа Красногорск. Среди них йога, компьютерная грамотность, пение, посещение бассейна, скандинавская ходьба, танцы, творчество и многое другое.

«Это жизнь, здоровье, вдохновение! Можно просидеть в одном месте и не увидеть такой красоты. Движение — это жизнь, это истина, это прям доказано на наших примерах — мы не болеем. Каждую неделю стараемся где-то быть», — рассказала участница проекта «Активное Долголетие» Зинаида Шапошникова.

Новый проект стартовал в Подмосковье по поручению губернатора с 1 июля этого года. В Красногорске к «Активному долголетию» присоединилось уже более 800 пенсионеров.

Перспективу открытия дополнительных видов активностей и наиболее популярные направления с активными долгожителями обсудила глава городского округа Красногорск Эльмира Хаймурзина. Люди предложили создать «Центр долголетия», который стал бы площадкой для для регулярных встреч и общения по интересам.

Источник фото: администрация городского округа Красногорск

«Мы сейчас над этим работаем, и я уверена, что в начале следующего года мы такой центр в Красногорске сможем открыть при поддержке правительства и губернатора Московской области», — ответила Эльмира Хаймурзина.

Следующая туристическая поездка по программе «Активное долголетие» состоится 1 октября — в Государственный историко-литературный музей-заповедник Александра Сергеевича Пушкина в Больших Вяземах. А 2 октября «Добробус» с красногорцами отправится в музей «Новый Иерусалим» в Истру.