Добро пожаловать в Истру! Учителя из Германии приехали в Подмосковье делиться опытом

В Истру в рамках программы по обмену опытом приехали учителя из Германии. Гости посещают уроки в местных школах, чтобы ознакомиться с российскими методиками преподавания. Также они охотно делятся своими.

У четвертого класса Лермонтовской школы сегодня отменили урок математики. Вместо формул ребята на уроке изучали историю комиксов. Предмет необычный, как и учитель — из Германии. Екатерина Лео родилась в Петербурге, но в середине 90-х переехала с родителями во Франкфурт. Сейчас она преподает в местной гимназии философию и искусство. А в Истру она приехала по обмену: изучает российские методики обучения, а также делится своими. По словам девушки, и наши, и немецкие школьники одинаково жаждут получать знания, только учителя по-разному подходят к преподаванию.

«Мне очень нравится, что русские гордятся достижениями своих соотечественников, русской литературой и искусством. В Германии это часто не тематизируется. Мне нравятся русские учителя, потому что у них ясное представление об этом, и они ясно это говорят», — сказала учитель гимназии во Франкфурте Екатерина Лео.

Источник фото: телеканал «360»

Вместе с Екатериной в Истру приехала ее коллега Лея Шмидт. Преподаватель французского и испанского пока решила сама посидеть за партой: наблюдает, как проходят уроки. Фрау Шмидт хочет перенять некоторые методики преподавания.

«Здесь мне нравится, что для изучения иностранного языка класс разделяют на группы. Так дети могу эффективно и тщательно изучать языки. Еще нравится, что в школе видно уважение. Ученики младших классов встают, когда что-то отвечают. Это показывает уважение к учителю и к классу», — отметила учитель гимназии во Франкфурте Лея Шмидт.

Источник фото: телеканал «360»

Немецкие гости также планируют изучать русский. Язык красивый и богатый, говорят европейские учителя. Да и сами слова легко запоминаются.

В Лермонтовской школе программа обмена существует уже 27 лет. Каждый год туда приезжают немецкие ученики, чтобы познакомиться с культурой и бытом России, и наоборот — школьники из Истры обучаются в гимназиях Германии. В этом году погрузиться в русский учебный процесс приехали и учителя. А в конце февраля во Франкфурт отправятся подмосковные педагоги. А Екатерина и Лея пробудут в Истре еще несколько дней. Кроме уроков их ждут еще и экскурсии. Девушки хотят приехать сюда и в следующем году.