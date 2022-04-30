«Добрая традиция». Зампред правительства Подмосковья Анна Кротова присоединилась к акции «Лес Победы»

Акция «Лес Победы» прошла в Московской области. На центральной площадке мероприятия недалеко от поселка Матвейково Одинцовского городского округа председатель правительства региона Анна Кротова и генеральный директор «Мострансавто» высадили саженцы ели. Об этом сообщила пресс-служба Министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Анна Кротова отметила, что сейчас на разные площадки Московской области для посадки деревьев вышли более 100 сотрудников региональных министерств, транспортных и строительных компаний.

«Ежегодно все сотрудники дорожного-транспортного, имущественного комплексов Подмосковья принимают активное участие в эколого-патриотической акции „Лес Победы“, для многих акция стала доброй традицией — они приходят семьями», — отметила она.

Заместитель председателя правительства Подмосковья подчеркнула, что жители примут активное участие в посадке леса и озеленении своего региона.

Для желающих попасть на центральную площадку акции «Лес Победы» «Мострансавто» выделило 42 автобуса, два из которых курсируют в постоянном режиме от станции Одинцово Московского центрального диаметра.

Акцию «Лес Победы» в Московской области проводят каждый год в память о погибших в годы Великой Отечественной войны. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что особое внимание уделят озеленению скверов, аллей, площадей рядом с памятными монументами.

Всего в Подмосковье организовали почти 700 площадок, на которых планируют высадить около 320 тысяч деревьев и кустарников.