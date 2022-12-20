20 декабря 2022, 22:59
«Добрая социальная палата» для детей появилась в больнице Химок
В областной больнице в Химках открыли «Добрую палату», она предназначена для детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации. На торжественном открытии присутствовали уполномоченный по правам ребенка в Московской области Ксения Мишонова и автор проекта, депутат Мособлдумы Линара Самединова.
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По словам председателя Комитета по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линары Самединовой, 75 игровых «Добрых комнат» уже создано в 50 городских округах, но социальные палаты обновляются впервые. Еще 10 таких комнат откроют в регионе до конца года.
Палаты в больницах Московской области открывают в рамках реализации проекта «Добрая комната» партии «Единая Россия» при поддержке Фонда президентских грантов.
«Большое спасибо этому проекту, нам очень важно, чтобы пациенты чувствовали себя комфортно в стенах больницы», — сказал главный врач Химкинской областной больницы Владислав Мирзонов.
В завершение церемонии открытия палаты всех детей в отделении поздравили с Новым годом Дед Мороз со Снегурочкой, им вручили сладкие подарки.
Ранее губернатор Подмосковья рассказал, что жители региона смогут сделать подарки сиротам из Донбасса.
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