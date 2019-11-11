Подмосковье и столица станут единым пространством. До запуска МЦД осталось 10 дней

21 ноября заработают первые маршруты Московских центральных диаметров (МЦД): Одинцово — Лобня и Нахабино — Подольск. Качество жизни улучшится у четырех миллионов жителей столичного региона. И произойдет это совсем скоро.

Проект МЦД должен превратить железнодорожную сеть Москвы и области в единое пространство. Это позволит жителям близлежащих к столице городов добираться до центра всего за полчаса, а стоимость поездок составит 45 рублей, что почти в три раза ниже нынешней цены.

«Это большая программа, предложил которую к реализации мэр Москвы Сергей Семенович Собянин. Она была поддержана президентом. Речь идет о строительстве дополнительных путей, более интенсивном железнодорожным сообщением между Подмосковьем и Москвой», — рассказал губернатор Андрей Воробьев на совещании с зампредами правительства региона.

Только одной первой линией диаметров будут пользоваться до 43 миллионов человек в год. Кстати, благодаря МЦД-1 время в пути из Одинцова до Лобни сократится до полутора часов. При этом на маршруте будут восемь станций с пересадками на метро или МЦК. А в качестве доставщика — комфортабельные поезда.

«На МЦД будут новые современные поезда, которые изготавливаются у нас в России — „Иволга“. Но самое главное, что частота сообщения будет достигать пять-шесть минут в час пик. И стоимость будет снижена практически в три раза», — добавил Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

Во время совещания с зампредами правительства обсудили и то, что в Московской области стало на одну особую экономическую зону больше. Указом Дмитрия Медведева такая площадка появилась в Кашире. В ближайшее время в ОЭЗ появятся 600 новых рабочих мест.