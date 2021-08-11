Более 1000 домов в Подмосковье получат газ до конца III квартала

В рамках президентской программы «Социальная газификация» до конца третьего квартала газ получат 1070 домовладений Московской области. Об этом стало известно на очередном заседании областного штаба по реализации программы соцгазификации в Ступино. Вопросы взаимодействия обсудили представители администрации города и смежных ведомств.

Председатель собрания вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин подчеркнул, что каждый житель региона должен знать, когда в его населенном пункте появится газ.

В процессе газификации приходится сталкиваться с разными тонкостями.

«Для газификации жителей одного из сел Рузского городского округа газопровод должен пройти по землям объекта культурного наследия «Усадьба Васильевское», — рассказал министр энергетики Московской области Александр Самарин. Он уточнил, что специалисты помогут принять оптимальное проектное решение без риска разрушить историко-археологический памятник.

На еженедельные заседания штаба постоянно приглашаются старосты населенных пунктов. Они участвуют в предметном обсуждении каждого домовладения. На портале «Госулуги» появилась возможность заключить комплексный договор газификации объекта. Пользователю достаточно будет выбрать в заявке тип газового оборудования для установки. Стоимость рассчитывается индивидуально.

В Московской области также уже работают 674 точки приема жителей по вопросам социальной газификации.

«На этой неделе будут запущены дополнительно 12 мобильных офисов Мособлгаз. Они будут перемещаться в границах Московской области по заявкам глав городских округов, пребывая в те населенные пункты, где заключение договоров на данный момент наиболее востребовано», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

До конца 2022 года в Московской области по президентскому проекту социальной газификации должны провести газ в 115 тысяч домовладений в трех тысячах населенных пунктах. Газ уже провели в 511 домов. Четко по графику ведутся работы в 310 населенных пунктах.