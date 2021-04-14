До конца года в Подмосковье установят 15 тысяч новых мусорных контейнеров

Компания «РТ-Инвест» установит 15 тысяч новых контейнеров в Подмосковье до конца года. Баки появятся в трех кластерах — Сергиево-Посадском, Рузском и Каширском.

В Сергиево-Посадском кластере появится 2 тысячи дополнительных контейнеров для вторсырья и 5 тысяч — для смешанных отходов. В Рузском и Каширском кластерах установят по 1500 синих и 2500 серых баков.

Сейчас на каждые четыре серых контейнера в среднем приходится два синих (в 2019-м году это соотношение было четыре к одному). Всего за два года в трех кластерах, откуда «РТ-Инвест» вывозит отходы, установлено 100 тысяч баков для сортировки ТКО.

Раздельно собранные отходы везут на комплексы по переработке «РТ-Инвест» — «Юг», «Север», «Дон» и «Храброво». Там из них выделяют 26 полезных фракций и органику, которую перерабатывают в технический грунт.

Ранее стало известно, что в регионе начали следить за свалками в лесах через приложение «Проверки Подмосковья».