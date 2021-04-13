До конца года в Подмосковье откроют 34 новые школы

В 2021 году в Подмосковье должны открыть 34 новые школы. Такое заявление сделала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

«Что касается этого года, то в планах ввода у нас стоит 34 школы», — заявила министр.

Каклюгина рассказала, что в 2013 году в регионе было 644 тысячи школьников. Сейчас — 942 тысячи.

«Мы ежегодно растем на 43 тысячи детей — только школьников. Если брать дошкольников, то это еще плюс 23 тысячи ребят. Такими темпами к 2023 году детей в Московской области, которые будут учиться в школах, станет больше миллиона», — заметила она.

Поэтому, по ее словам, к 2024 году планируется построить еще 97 школ. Она подчеркнула, что Московская область — единственный субъект РФ, который «строит такими темпами и масштабами».

Губернатор Московской области подчеркнул, что в учебных заведениях должны работать только высокопрофессиональные люди.

«Обращаю внимание, Ирина Александровна, на качество команд, которые приходят в наши современные школы», — сказал Воробьев во время оперативного совещания с правительством Подмосковья и главами муниципалитетов.

Губернатор сообщил, что в мае или июне этого года в Подмосковье начнут строить новые учебные учреждения. Московская область старается строить новые школы как можно быстрее. Эти работы сейчас занимают в регионе полтора года.