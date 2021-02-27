До конца года в Дубне построят производственный корпус на 276 рабочих мест

В IV квартале 2021 года в Дубне на Новом шоссе планируется закончить строительство научно-производственного комплекса «Энкор» на 276 рабочих, который предназначен для изготовления кабельной продукции.

Как сообщили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора (Главгосстройнадзор) Московской области, инспекторы проверили ход строительства. «На данный момент на объекте ведутся работы по монтажу ограждающих конструкций из сэндвич-панелей производственного корпуса, кладка наружных и внутренних стен административного корпуса, прокладка внутренних инженерных сетей», — сообщил начальник Главгосстройнадзора Артура Гарибяна. На днях были забиты первые 30 из 472 свай под опоры будущего путепровода Северного обхода Лобни. После завершения строительства водители смогут пересекать железную дорогу без пробок на старом переезде.