До 15 тысяч рублей в год за тренировки смогут вернуть себе жители Подмосковья

Посетители 128 спортивных организаций в Подмосковье могут возвращать себе деньги за оплату тренировок и фитнес-абонементов. Вернуть можно 13% от потраченной суммы, но не более 15 600 рублей в год.

Получить вычет можно двумя способами. В первом случае нужно предоставить в налоговую инспекцию копию договора со спортивным клубом и кассовый чек. Есть второй вариант — подать заявление работодателю, который временно не будет удерживать 13% от дохода.

Получить налоговый вычет за оплату тренировок и спортивных абонементов в этом году можно будет в 2023 году.

Список подмосковных спортивных организаций, где есть возможность получения вычета, опубликовали на сайте регионального Минспорта.

В ведомстве отметили, что перечень организаций может постоянно увеличиваться. Каждая организация или предприниматель, который оказывает услуги в сфере физкультуры и спорта, может подать заявку повторно — после того как устранит несоответствия, выявленные при проверке.

Первичные и повторные заявки принимаются до 1 октября 2022 года. Итоговые списки публикуются на сайте Министерства спорта РФ.

Компания, которая хочет попасть в реестр, должна отвечать ряду требований. Во-первых, нужно, чтобы работа в спортивной отрасли была основным видом деятельности. Во-вторых, предоставляемые услуги должны входить в перечень, утвержденный правительством России.

Третьим принципиальным критерием является наличие в штате квалифицированных сотрудников с соответствующим профессиональным образованием.

Эти же требования касаются и индивидуальных предпринимателей.

Чтобы подать заявку, нужно представить в Минспорта Московской области заявление с приложением копий документов, которые подтверждают соответствие компании или ИП всем нужным критериям. Помимо этого, потребуется письменное согласие на публикацию информации о физкультурно-спортивной организации в открытых источниках.

Закон о социальном налоговом вычете вступил в силу 1 августа 2021 года.