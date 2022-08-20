«До 10 тысяч человек собирается». Бизнесмен Ковалев открыл усадьбу Гребнево для проведения фестивалей

В подмосковной усадьбе Гребнево полным ходом идет реставрация. Несмотря на еще незавершенные работы, на территории уже регулярно устраивают различные мероприятия. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик рассказал владелец усадьбы Андрей Ковалев.

«Мы регулярно здесь делаем всякие фестивали, концерты, какие-то мероприятия. Здесь проходил фестиваль „Душоновские маневры“, реконструкция 9 мая, посвященная победе в Великой Отечественной войне. Были и взрывы, и стрельба, и бронетранспортеры. Было красиво», — отметил бизнесмен и музыкант.

Он добавил, что нередко проводит в усадьбе встречи с предпринимателями. Бывает так, что на мероприятиях собираются до 10 тысяч человек. При этом Ковалев не стал скрывать и негативные стороны.

«Никак не могу решить проблему с автобусами. Люди вечерами не могут уехать. Обращался в департамент транспорта, пока ответили отказом, но я их уговорю», — пообещал предприниматель.

За уже оказанную помощь он поблагодарил губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Ковалев пояснил, что в усадьбе необходимо оборудовать канализацию, подвести газ и подключить электричество. Также нужно оформить большое количество документов. С решением всех этих вопросов ему помогает команда главы региона.