ДНР передаст под опеку российских семей 100 детей-сирот

Руководство Донецкой Народной Республики при участии уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой оформляют передачу под опеку в российские семьи 100 детей-сирот. Об этом детский омбудсмен сообщила в своем Telegram-канале.

Она пояснила, что во время своей поездки в Донбасс встретилась на рабочем совещании с главой Донецкой Народной Республики Денисом Пушилиным.

«Договорились, что продолжим устраивать под опеку детей-сирот республики в российские семьи. Будем оформлять документы еще на 100 ребят, которые долгое время живут в социальных учреждениях», — рассказала Львова-Белова.

Омбудсмен добавила, что Пушилин поддержал идею о строительстве в республике реабилитационного центра для детей, переживших боевые действия, а также для детей инвалидов.

Кроме того, по предложению руководителя ДНР республику включат в стратегическую программу «Подростки России».

«Готовим к открытию в Донецке новое подростковое пространство для общения, профориентации и психологической поддержки. Привезли мебель и технику для обустройства», — добавила Львова-Белова.

Гуманитарную программу по устройству в семьи детей-сирот из Донбасса организовали в Московской области по инициативе губернатора Андрея Воробьева. Все опекуны проходят обучение в специальных центрах, где с ними работают эксперты. Для удобства тех, кто готов взять под опеку детей в Подмосковье запустили горячую линию. Как отметил глава Московской области Андрей Воробьев, детей-сирот готовы принять 260 семей.