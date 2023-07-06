Подмосковье 06 июля 2023, 10:21 Дни женского здоровья пройдут в центральной больнице Лобни в июле

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Дни женского здоровья пройдут в центральной городской больнице Лобни 7 и 14 июля. Прием проведет заведующая женской консультацией Магда Геворкян.

Пройти осмотр и получить консультацию смогут жительницы Лобни с патологий шейки матки или миомой, не посещавшие гинеколога более года. Кроме того, на приеме можно будет сдать анализ на онкоцитологию.

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Записаться на День женского здоровья можно через регистратуру женской консультации или по телефону: 8 (495) 577-20-45.

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