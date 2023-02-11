Подмосковье 11 февраля 2023, 17:10 Дни сбора помощи и написания писем участникам СВО пройдут в Подмосковье 12 и 13 февраля

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В воскресенье и понедельник по всей Московской области пройдут дни сбора помощи и написания писем участникам СВО. Мероприятия будут осуществляться в рамках проекта «Доброе дело» при поддержке губернатора Андрея Воробьева.

Так, 12 февраля любой желающий может принести в пункты сбора своего округа такие продукты, как шоколад, конфеты, сгущенка, протеиновые батончики, печенье, орехи, сухофрукты, мясные, рыбные или овощные консервы, консервированные каши или каши быстрого приготовления, лапша, пюре, порционный растворимый кофе или пакетированный чай.

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Также будут приниматься противовоспалительные, противопростудные и противоаллергенные препараты, антибиотики, энтеросорбирующие и противомикробные средства с нитрофуралом, обезболивающие лекарства, эластичные и медицинские бинты и гемостатические губки.

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Бойцам можно передать газовые горелки с баллонами, окопные свечи, саперные лопаты, маскировочные сети, термобелье, термоноски 43-46 размеров, термоодеяла, спальные мешки, влажные салфетки или сигареты.

На следующий день, 13 февраля, школьники Подмосковья смогут принять участие в совместном написании писем, которые отправят на фронт. Также будут приниматься готовые послания.

Все товары и письма доставят в Балашиху, где их отсортируют и упакуют. К 23 февраля помощь отвезут в зону СВО.

Для поддержки бойцов можно сделать пожертвование на сайте «Волонтеров Подмосковья». Узнать адрес и время работы пунктов сбора своего округа можно на сайте правительства или на интерактивной карте по ссылке.

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