Подмосковье 08 февраля 2023, 13:42 Дни профориентации для детей-инвалидов пройдут в Подмосковье 10 и 11 февраля

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Дни профессиональной ориентации для детей с ОВЗ и инвалидов пройдут в Подмосковье 10 и 11 февраля. Мероприятия проведут более чем в 55 колледжах, их посетят 2,5 тысячи ребят.

Единый день профориентации проходит в Подмосковье ежегодно в феврале. На встречах проводят мастер-классы, викторины, квесты и анкетирования. Как рассказала вице-губернатор региона Ирина Каклюгина, мероприятия посетят ученики средних и старших классов.

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«В Московской области есть все возможности, чтобы дети, имеющие инвалидность и ограниченные возможности здоровья, могли выбрать и получить интересующую их профессию. Мы всячески помогаем их развитию и реализации», — уточнила она.

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Узнать, когда именно пройдут мероприятия, можно на сайтах образовательных учреждений.

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