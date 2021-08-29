Дни поселков Биокомбинат и Свердловский отметили в Лосино-Петровском

Народные гуляния и ярмарки прошли в поселках Биокомбината и Свердловский городского округа Лосино-Петровский. Каждое из поселений встретило свой день рождения: Биокомбинат почти 100-летний юбилей, а Свердловский — 445-ю годовщину.

Праздник в поселке Биокомбината начался на площади перед Домом культуры. С раннего утра для маленьких жителей устроили представления и конкурсы, а для родителей заработала ярмарка.

На праздничном концерте жителям поселка, которые принимали участие в благоустройстве территории глава городского округа Иван Курданин вручил памятные подарки и благодарственные письма. Отдельно отметили супругов, которые отметили золотую свадьбу.

«В этот день, хочется сказать спасибо тем людям, кто своим трудом, своей работой прославляли эти поселки. Нам остается говорить им спасибо. Тем людям, которые работали на градообразующих предприятиях. Это на ткацкой фабрике, на производстве Биокомбината. Соответственно, огромное им спасибо за тот труд, за ту доблесть, за те труды и старания, которыми они прославили свои поселки», — обратился к жителям округа Иван Курданин.

Если поселок Биокомбината достаточно молодой — ему всего около 100 лет, то Свердловскому исполнилось 445 лет. Жительница поселка Светлана Ключникова рассказала об истории появления поселения.

«Этот поселок, раньше был Городищи. Потом, когда фабрика стала имени Свердлова — с тех пор Свердловский, а так Городищи были. Организовал этот поселок Четвериков. У нас большая история, глубокие корни», — поделилась она.

На организованных праздниках каждый смог найти себе занятие по душе. Настроение задавали своими выступлениями приглашенные артисты.

«У нас у каждого поселка есть свое прошлое, богатая история, есть свои традиции. Хотелось бы, что бы было такое же богатое настоящее и такое же богатое будущее», — признался присутствующий на празднике руководитель Московского областного регионального отделения ВОО «Молодая Гвардия» Александр Толмачев.

Народные гуляния продолжались до вечера. А когда стемнело для жителей дали праздничный салют.