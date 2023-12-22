Подмосковье 22 декабря 2023, 15:12 Дни Подмосковья начались в парке «Зарядье» Пресс-служба Мостуризма

Читать 360tv в

Клин, Зарайск, Егорьевск и другие города представят свои достопримечательности и пригласят туристов на Новый год в парке «Зарядье». С 22 по 24 декабря здесь пройдут дни Подмосковья.

Городские округа расскажут много интересных фактов о своей истории. Посетители парка «Зарядье» узнают, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск.

Реклама

Серпухов подготовил викторину «Кто хочет стать туристом Города С.?», состоящую из 10 вопросов о городе. На стойке Зарайска расскажут о географических открытиях и тайных свойствах специй. Гости смогут проверить себя и попробовать угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов.

Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» проведет историческую викторину. Туристам расскажут о самых интересных объектах, которые обязательно нужно посетить в самом древнем городе Подмосковья — Волоколамске.

Пресс-служба Мостуризма

Коломна открыла фотозону и проведет презентации музея-мануфактуры «Душистыя радости». Клин похвастается своими музеями и фабрикой елочных игрушек, Павловский Посад угостит коврижками, а Серпухов — помадкой.

В программе также мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое.

Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».