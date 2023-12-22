22 декабря 2023, 15:12
Дни Подмосковья начались в парке «Зарядье»
Клин, Зарайск, Егорьевск и другие города представят свои достопримечательности и пригласят туристов на Новый год в парке «Зарядье». С 22 по 24 декабря здесь пройдут дни Подмосковья.
Городские округа расскажут много интересных фактов о своей истории. Посетители парка «Зарядье» узнают, чем знамениты и привлекательны для туристов Зарайск, Коломна, Сергиев Посад, Дмитров, Серпухов, Подольск, Клин, Солнечногорск, Волоколамск и Егорьевск.
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Серпухов подготовил викторину «Кто хочет стать туристом Города С.?», состоящую из 10 вопросов о городе. На стойке Зарайска расскажут о географических открытиях и тайных свойствах специй. Гости смогут проверить себя и попробовать угадать запахи настоящих и синтезированных ингредиентов.
Музейно-выставочный комплекс «Волоколамский кремль» проведет историческую викторину. Туристам расскажут о самых интересных объектах, которые обязательно нужно посетить в самом древнем городе Подмосковья — Волоколамске.
Коломна открыла фотозону и проведет презентации музея-мануфактуры «Душистыя радости». Клин похвастается своими музеями и фабрикой елочных игрушек, Павловский Посад угостит коврижками, а Серпухов — помадкой.
В программе также мастер-классы, розыгрыши призов и многое другое.
Свыше 10 тысяч культурно-массовых мероприятий пройдет в Подмосковье этой зимой. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в Московской области ожидают около пяти миллионов гостей на праздники. Для них подготовят лыжные трассы, ледовые спектакли, мастер-классы и другие активности.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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