Подмосковье 01 февраля 2024, 14:35 Дни открытых дверей проведут в роддоме Солнечногорска Unsplash

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Дни открытых дверей для будущих мамочек проходят в акушерском отделении Солнечногорской больницы. Посетители могут задать вопросы, оценить палаты и родильные залы, а также лично познакомиться с врачами и акушерами.

Узнать больше об условиях в роддоме можно по вторникам в 13:00 без предварительной записи. Акушерское отделение оснащено всем необходимым оборудованием для оказания помощи недоношенным детям и их мамам. Здесь есть три реанимационные детские койки, работают квалифицированные реаниматологи и неонатологи.

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Специалисты готовы оказать срочную помощь в экстренных случаях. Недавно врачи оперативно провели кесарево сечение поступившей со схватками и беременной двойней женщине, когда УЗИ показало косое положение второго плода.

В первый месяц 2024 года в акушерском отделении родилось 48 детей. За 2023 год в роддоме в Солнечногорске появилось на свет 612 детей, при этом более 100 родов были партнерскими.

Напомним, в помощь будущим родителям в регионе работает интернет-портал «Стань мамой в Подмосковье». По всем вопросам можно обратиться в единый кол-центр системы родовспоможения: 8 (800) 550-30-03. Он работает ежедневно с 8:00 до 20:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что поддержку будущих мам в регионе признали одной из лучших в России.

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