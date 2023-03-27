Подмосковье 27 марта 2023, 14:04 Дни открытых дверей прошли в лицее № 1 и школе № 5 в Солнечногорске

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Дни открытых дверей прошли в двух образовательных учреждениях Солнечногорска. Для гостей в школе № 5 прошел показ школьной формы, а в лицее № 1 провели экскурсию по музею поэта Александра Блока.

Родители будущих первоклассников в день открытых дверей узнали о правилах подачи документов и познакомились с образовательными учреждениями. Также они вместе с детьми посетили открытые занятия по предметам.

«Чтобы родители могли лучше познакомиться с правилами образовательных учреждений, направлениями работы, достижениями учеников, в школах округа проводятся дни открытых дверей. Напомним, что запись в первый класс по закрепленной территории начинается 1 апреля», — рассказал заместитель главы администрации городского округа Солнечногорск Николай Минаев.

Подать заявление в первый класс можно несколькими способами: лично, по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, по электронной почте школы, через официальный сайт школы, а также с помощью сервисов государственных или муниципальных услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что до конца года в регионе построят и капитально отремонтируют почти 180 крупных образовательных центров. Среди них 100 школ, 68 детских садов, восемь колледжей.

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