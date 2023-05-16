Подмосковье 16 мая 2023, 12:59 Дни открытых дверей для студентов пройдут в «Мострансавто» в мае Минтранс Подмосковья

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«Мострансавто» провел Дни открытых дверей для студентов профильных специальностей в Подмосковье. Учащимся рассказали о нюансах профессии и помогли определиться с выбором сферы деятельности.

Как рассказали в Минтрансе, встречи со студентами проводят для популяризации рабочих и технических профессий. Первое мероприятие прошло в Долгопрудном, предприятие посетили учащиеся колледжа автомобильного транспорта. Для них провели экскурсию и мастер-классы, а также рассказали о перспективах работы.

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«Мострансавто — крупный работодатель Московской области. Нам нужны квалифицированные работники, технические специалисты сейчас очень востребованы. Мероприятия такого формата помогают нам формировать кадровый резерв, а студентам наглядно познакомиться с работой предприятия», — отметили в компании.

Такие же встречи планируют провести 16 мая в Коломне и 17 мая в Раменском.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что одну из самых больших школ Подмосковья откроют в Лобне в 2024 году. Она примет сразу 2,2 тысячи учеников.

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