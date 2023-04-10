Подмосковье 10 апреля 2023, 10:57 Дни Островского пройдут в Московском Губернском театре к юбилею драматурга Московский Губернский театр

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Спектакль и интерактивную инсталляцию представят в Губернском театре к юбилею великого русского драматурга Александра Островского. 12 апреля исполняется 200 лет со дня рождения мастера слова и автора десятков пьес.

К юбилею драматурга Московский Губернский театр подготовил для зрителей несколько сюрпризов. 12 апреля в театре сыграют спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». В этот же день, с 18:00 в фойе будет открыта интерактивная инсталляция «Среда Островского». Гости смогут увидеть декорации к спектаклю «Нашла коса на камень», костюмы и реквизит. 18 апреля в театре проведут читку одноактной пьесы Островского «Семейная картина».

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Дни Островского в Губернском театре посетят в том числе школьные учителя Москвы и Подмосковья.

Губернатор Андрей Воробьев напомнил, что с помощью сайта welcome.mosreg.ru можно находить информацию обо всех культурных событиях в Подмосковье. Сейчас там много пасхальных мероприятий. Афиша обновляется ежедневно.