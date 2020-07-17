Дни древнерусской культуры отмечают в Подмосковье 17–18 июля

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Начнем с теории. Оказывается, определений древнерусской культуры десятки. Даже периоды историки выделяют разные. В большинстве источников — от призвания Рюриков до татаро-монгольского нашествия. Но есть и другая версия, что культуру как совокупность ценностей у славян нужно связывать с принятием христианства, а это на столетие позже.

Основополагающим фундаментом каждой культуры, а если шире смотреть, каждой цивилизации является письменность. Как Греция начиналась с того, что была письменность, создавались книги, записывались эпические поэмы — «Илиада» и «Одиссея». Так и древнерусская культура, древнерусская цивилизация начинается с письменности Александр Макушкин эксперт Военно-исторического общества

Дальше — еще больше вопросов. Чье влияние сильнее? Язычества, которое уходит в прошлое или христианства, которое только набирает обороты?

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По мнению эксперта, именно симбиоз, взаимопроникновение языческого и православного мировоззрения — основа древнерусской культуры.

«Все народы прошли через это. Мы не уникальны в том, как это происходило. Но каждый народ уникален в том, что получилось на выходе. Наша церковь, несмотря на строгость ритуала, она стремилась больше к проповеди», — рассказывает эксперт Военно-исторического общества Александр Макушкин.

Архитектура, живопись, музыка, литература все больше пронизывались христианским мировоззрением. Большинство артефактов в силу времени навсегда утеряны. Заметим — об авторстве упоминать было не принято. Это еще одна из характерных черт древнерусской культуры.

«И вторая тенденция, которая тоже ярко прослеживается — это либо положительные персонажи, либо отрицательные. Какого-то промежуточного персонажа — его нету. И зачастую этими положительными персонажами были святые», — отмечает кандидат исторических наук Павел Балдин.

Персонажи эти, в основном, описываются в литературе. Однако есть тот, с кем ассоциируются сразу несколько направлений культуры — это Сергий Радонежский. Его образ становится не просто символом древнерусской культуры. С одной стороны, отражает уровень развития этой самой культуры, с другой — дает начало новому этапу.

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Сама Троице-Сергиева Лавра появилась как результат лучших традиций в архитектуре, живописи, литературе того времени. Во время татаро-монгольского ига именно Лавра — главный хранитель древнерусской культуры. И до сих пор остается центром притяжения всего православного мира.

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«Это монастырь, который был поставлен на окраине тогдашнего Московского княжества, стал центром, вокруг которого формировалась новая культура русского государства, которая вобрала в себя, сделав симбиозом, и древнерусскую культуру, и северо-русскую культуру монгольского времени», — объясняет эксперт Военно-исторического общества Александр Макушкин.

18 июля в России считается днем обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. И с этого года — Днем древнерусской культуры в Подмосковье. Интересно, что и прикоснуться к этой самой культуре можно в наши дни именно здесь.