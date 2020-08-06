Дневные стационары вновь заработали в Подмосковье. Они есть при 135 центрах
Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, возвращение такого формата лечения крайне важно.
Особенно это касается молодых и работающих гражданСветлана Стригункова.
Пациент может пройти лечение в дневном или круглосуточном стационаре. Решение примет его лечащий врач. В стационарах медики принимают людей с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, нарушениями пищеварения и не только.
В учреждениях неукоснительно соблюдаются новые требования безопасности. В частности, пациентам необходимо использовать медицинскую маску и перчатки. А помещения дезинфицируют, применяя специальные средства.
Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.
Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.