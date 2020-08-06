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    06 августа 2020, 15:09

    Дневные стационары вновь заработали в Подмосковье. Они есть при 135 центрах

    Анастасия Аброськина , Юлия Уткина

    Дневные стационары заработали в Подмосковье после паузы на фоне пандемии. Здесь принимают пациентов, которым не требуется длительное лечение в больнице. Эти отделения есть при 135 медицинских учреждениях региона.
    Дневные стационары вновь заработали в Подмосковье. Они есть при 135 центрах

    Об этом рассказала министр здравоохранения региона Светлана Стригункова. По ее словам, возвращение такого формата лечения крайне важно.

    Особенно это касается молодых и работающих граждан

    Светлана Стригункова.

    Пациент может пройти лечение в дневном или круглосуточном стационаре. Решение примет его лечащий врач. В стационарах медики принимают людей с сердечно-сосудистыми болезнями, сахарным диабетом, нарушениями пищеварения и не только.

    В учреждениях неукоснительно соблюдаются новые требования безопасности. В частности, пациентам необходимо использовать медицинскую маску и перчатки. А помещения дезинфицируют, применяя специальные средства.

    Ранее Светлана Стригункова рассказала, что Подмосковье купило еще 50 передвижных рентген-аппаратов. Вместе с тем больницы получили 42 аппарата для ультразвуковых исследований.

    Улучшение эпидемической обстановки Подмосковья позволило вернуть к плановой работе уже и 11 аппаратов КТ. Они помогали обследовать людей с подозрением на COVID-19, а теперь жителям удастся воспользоваться ими сразу в нескольких округах.

    Новости SMI.FM