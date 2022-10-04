Стационар для хирургических операций открылся в детской поликлинике в Химках | 360°

Подмосковье 04 октября 2022, 11:45 Поделиться Telegram

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Viber Стационар для хирургических операций открылся в детской поликлинике в Химках

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В детской поликлинике № 1 в Химках открыли дневной стационар. В нем разместили десять коек. Теперь в больнице смогут проводить хирургическое лечение в амбулаторных условиях для юных пациентов.

Как рассказал главврач Владислав Мирзонов, в дневном стационаре будут проводить операции, которые не требуют госпитализации в стационаре.

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«В том числе там будет проводиться удаление папиллом, бородавок, невусов и других патологий. Дневной стационар полностью оснащен необходимым оборудованием», — уточнил он.

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Лечение в стационаре хирургического отделения будут проводить по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал городские округа Подмосковья, где не хватает медработников. По его словам, над решением этого вопроса работают муниципалитеты. Они занимаются поиском врачей, предоставлением жилья, вникают в ситуацию каждой семьи.

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