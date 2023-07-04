Подмосковье 04 июля 2023, 15:43 Дневной стационар МОНИКИ выписал 1000-го пациента Пресс-служба МОНИКИ

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В дневном многопрофильном стационаре МОНИКИ прошли лечение уже 1000 пациентов. Юбилейным стала Гюльнара Н. с ангионевротическим отеком.

Несмотря на то, что у пациентки был довольно непростой диагноз, врачам удалось ей помочь. Пульмонолог Дмитрий Карамышев назначил лечение, благодаря которому наступила ремиссия.

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«В МОНИКИ приходишь и чувствуешь себя как дома. Нет очередей, врачи всегда относятся с пониманием, ни в чем не откажут. Несмотря на все сложности, связанные с моим заболеванием, нам удалось достичь ремиссии, за что я искренне благодарна», — поделилась пациентка.

Работа первого многопрофильного дневного стационара МОНИКИ им. Владимирского была запущена в 2023 году. Здесь есть отделения ревматологии, пульмонологии, терапии, дерматологии, гастроэнтерологии, кардиологии, гематологии и травматологии. Кроме того, в стационаре оказывают еще ряд медицинских услуг.

В дневной стационар МОНИКИ можно попасть по направлению от лечащих врачей медучреждений Московской области, КДЦ МОНИКИ, а также после выписки из круглосуточных стационаров МОНИКИ.