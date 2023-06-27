Подмосковье 27 июня 2023, 17:46 Дневной стационар МОНИКИ вылечил тысячного пациента МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

Читать 360tv в

Врачи МОНИКИ вылечили тысячного пациента дневного стационара. Им стала женщина с ангионевротический отеком. Медики помогли ей достичь стойкой ремиссии.

Как рассказала пациентка, в МОНИКИ нет очередей, а врачи всегда относится с пониманием и ни в чем не отказывают.

Реклама

«Несмотря на все сложности, связанные с моим заболеванием, нам удалось достичь ремиссии, за что я искренне благодарна», — поделилась женщина.

В этом году в МОНИКИ заработал первый многопрофильный дневной стационар. Там могут получить помощь пациенты по разным профилям, среди которых ревматология, пульмонология, терапия и другие. Пациенты могут сделать капельницы и пункции, а также малоинвазивные операции без необходимости госпитализации. Попасть на лечение туда можно по направлению лечащего врача.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о завершении строительства детского госпиталя в Красногорске весной 2024 года. Там откроют 28 профильных отделений по всем самым востребованным направлениям.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».