Дмитровскому ветерану Марии Барсученко исполняется 100 лет. Она помогла поездам попасть на Перемиловскую высоту

Перемиловская высота около Дмитрова была точкой, где советские войска остановили немецких захватчиков, планировавших атаковать канал имени Москвы и затопить столицу. Марии Тимофеевне Барсученко тогда было всего 20 лет, работала она стрелочницей на железной дороге. Хрупкая девочка вручную перевела рельсы, чтобы проехал бронепоезд, который шел на помощь бойцам. В этом году Марии Тимофеевне Барсученко исполняется 100 лет.

На торжество к прапрабабушке приехала вся семья. Чтобы их встретить, Мария Тимофеевна встала рано утром и приготовила блины. Несмотря на возраст, в ней еще до сих пор много энергии, а в работе на огороде она оставляет остальных далеко за спиной.

В Подмосковье она приехала из Сибири. В начале войны уже работала стрелочницей на железной дороге. Случай, как она пропускала бронепоезд, помнит до сих пор.

«Я пришла к дежурному, говорю, что приняла пост. А тут наш бронепоезд. Он бы не проехал и немцы бы захватили сначала Дмитров, а потом Москву», — рассказала она.

По ее словам, стрелку она передвигала вручную при помощи рычага. Давить приходилось всем весом. Все это происходило под обстрелом. Когда состав прошел, ее подкинуло вверх.

«Если бы не удержалась, я бы под поезд попала», — вспомнила она. Тот бронепоезд уничтожил восемь вражеских танков и полностью поменял расстановку сил в битве под Москвой.

Но это был не единственный случай, когда Марии Тимофеевне приходилось рисковать своей жизнью ради Победы.

«Прибежала к дежурному по станции, говорю: „Летят немецкие самолеты“. Он говорит: „Закрой семафор“. Некогда мне было вверх смотреть, я побежала, взялась за лебедку. А там три самолета сбросили бомбу. Я на полу, у меня кровь на шее, на лбу. Человек 60 погибло», — рассказала ветеран.

Спустя 20 лет машинисты того поезда разыщут в Дмитрове отважную стрелочницу, которая не испугалась свистящих пуль. Общение и дружба сохранятся на всю жизнь. За подвиг с бронепоездом ее наградили орденом Красной Звезды. После окончания войны Мария Тимофеевна так и осталась работать на железной дороге. Проработала она там 57 лет.

В июле 2019 года по инициативе активистов движения «Живу спортом» именем Марии Барсученко назвали железнодорожную станцию в Дмитрове.