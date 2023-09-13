Подмосковье 13 сентября 2023, 14:39 Дмитровское текстильное предприятие запустит новый завод в 2025 году Рой Евгений Александрович

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Текстильное предприятие «Роялтафт» в Дмитрове запустит новый завод в 2025 году. Уточняется, что он будет почти в два раза больше по площади, чем первый.

Предприятие изготавливает ковры. На новом заводе будут также производить ковролин и полипропиленовые нити. После запуска всех процессов «Роялтафт» удвоит производственные возможности.

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«Мы до конца следующего года завершим все строительные работы и начнем завозить и устанавливать оборудование. В 2025 году запланирован запуск нового завода», — заявил представитель предприятия «Роялтафт».

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