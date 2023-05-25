Подмосковье 25 мая 2023, 13:11 Дмитровский техникум примет около 700 студентов в новом учебном году

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В новом учебном году Дмитровский техникум готовится принять около 700 студентов. Об этом сообщили в Министерстве образования Московской области.

Приемная кампания начнется 20 июня. В ведомстве отметили, что все необходимые документы можно подать через региональный портал госуслуг.

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Подробнее с процедурой поступления и направлениями подготовки можно ознакомиться на сайте техникума.

Сдача ЕГЭ в Подмосковье начнется 26 мая. Губернатор Андрей Воробьев выразил надежду на то, что школьники успешно сдадут экзамены и покажут хорошие результаты. По его словам, это всегда волнительный этап.

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