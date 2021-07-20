Дмитровский музей лягушки примет участие в фестивале народного творчества в Казани

Дмитровский музей лягушки станет участником Первого этно-fashion фестиваля народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Он пройдет с 23 по 27 июля в Казани.

Инициаторами фестиваля выступили Министерство промышленности и торговли РФ, Минкультуры Республики Татарстан и ассоциация «Организаций народных художественных промыслов, ремесленников и художников «Наследие и традиции».

Участниками фестиваля станут мастера, ремесленники и художники народных промыслов и декоративно-прикладного искусства, дизайнеры и модельеры из 25 регионов России, СНГ и Азии.

Участие Дмитровского музея лягушки в фестивале неслучайно. Она с давних времен является негласным символом Дмитрова.

Музей лягушки открылся при культурно-туристической галерее «Мечта туриста» совсем недавно. В настоящее время коллекция музея составляет свыше тысячи экспонатов из 39 стран мира. В музее представлены авторские работы, антикварные экспонаты, лягушки из разных уголков страны. Экспозиции музея постоянно меняются и обновляются.

На фестивале в пространстве на набережной озера Кабан расположится торговая площадка «Ярмарка мастеров». Гости смогут приобрести предметы интерьера и декора, авторскую керамику и фарфор, лаковую миниатюру, художественное стекло, ювелирные и авторские украшения и многое другое. В стилизованных шатрах пройдут бесплатные мастер-классы от лучших мастеров России, также можно будет посетить гастрономические ряды и посмотреть концертную программу.