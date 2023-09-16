Подмосковье 16 сентября 2023, 23:39 Дмитровский городской округ стал лидером по сбору овощей в Подмосковье Более 50 тысяч тонн овощей собрали в Дмитровском городском округе

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Сельхозпроизводители Дмитровского городского округа в этом году установили новый рекорд по объемам сбора овощей открытого грунта и картофеля. Общий вес урожая составил 50 тысяч тонн и это только треть от общего плана после уборки одной тысячи гектаров.

Быстро справиться помогла новая техника, рассказал начальник цеха картофелеводства «Агрофирмы Бунятино» Алексей Кузнецов.

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«Обновление техники идет ежегодно, за три года мы уже купили три комбайна четырехрядных Один такой комбайн может убирать 10−12 гектаров. Это порядка 500−600 тонн продукции которую мы везем на закладку в сжатые сроки», — заявил он.

Объемы собранного урожая не удивили. По количеству земель Дмитровский городской округ лидер Московской области. Выращивание овощей идет на более чем 29 тысячах гектаров. Но обработать эту землю — тоже большой труд.

«Подготовка почвы, правильное внесение удобрений. Мало того, что мы все это посеем — это все надо защитить и в конечном собрать», — заявил Алексей Кузнецов.

Он добавил, что не менее важную роль играют хорошие семена, которые выращивают в Подмосковье.

В открытом грунте в округе выращивают капусту, морковь, свеклу, другие овощи «борщевого набора». На территории округа есть множество сельскохозяйственных предприятий.