Подмосковье 07 сентября 2023, 12:28 Дмитровская областная больница получила новый маммограф Пресс-служба администрации города или района

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Новый аппарат для исследования молочных желез установили во взрослой поликлинике Дмитровской больницы. Современный маммограф российского производства позволит получать более четкие снимки и распознавать заболевания на ранних стадиях.

«Продолжаем обновлять материально-техническую базу нашей больницы. Новый цифровой маммограф более современный, надежный и безопасный. К концу года планируем обновить весь наш парк тяжелого медоборудования», — говорит главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

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Аппарат установили в отремонтированной половине взрослой поликлиники. Обследование займет около 20 минут, в течение которых устройство сделает четыре снимка в прямой и косой проекциях.

Заведующая рентгеновским отделением Ксения Сурикова отметила, что маммограф сможет хранить данные в системе Московской области, что позволит получать консультацию специалистов МОНИКИ.

Кабинет маммографии в Дмитрове работает с 08:00 до 20:00. Прием ведется по талонам, которые можно получить у врачей областной больницы и ее филиалов в Яхроме, Деденеве, Некрасовском.

Подмосковные детские врачи, показавшие высокие результаты работы за год, получили почетные знаки «Отличник здравоохранения» и благодарности от губернатора региона. Награды вручили Андрей Воробьев и глава Минздрава России Михаил Мурашко.