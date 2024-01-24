Подмосковье 24 января 2024, 12:51 Дмитровская фабрика ковров выйдет на рынки Центральной Азии и Ближнего Востока Евгений Рой

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Подмосковная ковровая фабрика «БелКа» начинает осваивать новые для себя рынки. Продукцию будут поставлять в магазины Центральной Азии и Ближнего Востока.

«Мы начали работать в 2005 году и изначально использовали бельгийские технологии. Отсюда и название фабрики „БелКа“, что означает „бельгийское качество“. Однако сегодня мы покупаем оборудование и сырье в Азии, туда же переориентируем свою продукцию», — рассказал представитель дирекции предприятия Арсен Курбанов.

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На фабрике делают как синтетические ковры, так и несинтетические шерстяные изделия. Поддержку в выходе предприятия на новые рынки оказали в правительстве Подмосковья. В партнерстве заинтересованы турецкие партнеры, которые являются главными посредниками на азиатских рынках.

Евгений Рой Евгений Рой Евгений Рой

«Я работаю здесь больше 15 лет, отвечаю за работу оборудования. Поворот на Восток, который сделала наша дирекция, меня не удивил. Европейские станки и запчасти стали очень дорогими, а логистика очень сложной», — говорит один из старейших сотрудников фабрики Алексей Биттер.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в регионе. Среди них — предоставление бесплатной инфраструктуры и льготное кредитование предпринимателей.

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