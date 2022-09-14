Дмитровская больница получила 25 новых кардиографов | 360°

Подмосковье 14 сентября 2022, 17:08 Поделиться Telegram

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Viber Дмитровская больница получила 25 новых кардиографов

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Кардиологические исследования станут доступнее для жителей Дмитровского округа. В местную больницу поступило 25 новых электрокардиографов на сумму почти пять миллионов рублей, которые будут распределены по медицинским учреждениям.

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«Электрокардиограмма — одна из наиболее востребованных методик для исследования заболеваний сердечно-сосудистой системы. Аппараты ЭКГ будут направлены в фельдшерско-акушерские пункты и поликлиники нашего округа», — рассказал главный врач Дмитровской больницы Александр Авакян.

В ближайшее время оборудование введут в эксплуатацию. Пройти ЭКГ-исследование можно будет по направлению врача.

Аппараты ЭКГ закуплены по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьева в рамках национального проекта «Здравоохранение».

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