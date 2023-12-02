Подмосковье 02 декабря 2023, 21:55 Дмитров стал первым по производству картофеля городским округом в Подмосковье Телеканал «360»

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Дмитровский городской округ занял первое место в Московской области по производству картофеля и овощей. Валовый сбор картофеля в этом году превысил 107% от плана, а сбор овощных культур выполнили на 100%. В округе работает одно из крупнейший предприятий агропромышленного комплекса региона «Дмитровские овощи».

Овощи в Дмитрове выращивают на площади в 29 тысяч гектаров.

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«Предприятие занимается полным циклом работ — выращиванием, переработкой, хранением, поставкой продукции в точки продаж. После уборки полей агроходинг устраивает традиционный „Праздник урожая“», — рассказал глава округа Илья Поночевный.

На мероприятии сотрудники, показавшие лучшие результаты, получили денежные сертификаты, ценные подарки, а всем вручили благодарности.

Министерство сельского хозяйство региона отметило главного инженера фирмы «Бунятино» Владимира Кириллова. В компании он работает уже 22 года.

Большое внимание на предприятии уделяют молодым кадрам. Компания сотрудничает с несколькими учебными заведениями. Студенты уже со второго курса могут проходить практику.

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