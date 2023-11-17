Подмосковье 17 ноября 2023, 15:57 Дмитров победил на всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году Министерство благоустройства Московской области

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Минстрой России подвел итоги всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» в 2023 году. Дмитров занял первое место за реализацию проекта «Габовская народная лыжня».

«За время проведения конкурса муниципалитетами накоплен большой опыт, которым они готовы делиться с другими регионами. Для нас важно выявить и поддержать лучшие и наиболее успешные практики, которые в дальнейшем можно тиражировать по всей стране», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.

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Минстрой России курирует две номинации. Более 290 участников из 65 регионов России состязались в номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства». Победителем номинации стал Дмитров. Второе место занял Южно-Сахалинск, третье — Волгоград.

«Мы пятый год в Подмосковье активно реализуем программу по формированию комфортной городской среды. Стараемся, чтобы в каждом нашем муниципалитете появлялись новые общественные пространства, парки, зоны отдыха», — сообщил министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

Габовскую народную лыжню создали для того, чтобы удовлетворить потребности жителей и гостей округа в отдыхе и туризме зимой.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о второй жизни традиционных городских парков благодаря программам по благоустройству.

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